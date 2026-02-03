Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artışla 617.93 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 46,420.52 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 10,314.59 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 24,775.35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 gerileyerek 8,179.5 puana indi.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 20.52 itibarıyla yüzde 0,238 düşüşle 1.182 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, bugün altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma risk iştahının yeniden artmasını sağladı.

Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 153 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen ve para politikası için kritik bir gösterge kabul edilen Banka Kredi Anketi (BLS) raporuna göre, şirketlerin kredi talebi 2025'in dördüncü çeyreğinde hafif bir artış kaydetti. Finans kuruluşları, 2026'nın ilk çeyreğinde de kurumsal kredi talebindeki artışın devam edeceğini öngörüyor.

Bölgede, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın bu haftaki politika faiz kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.