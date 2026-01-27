Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

27.01.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ile ticaret anlaşması sonrası Avrupa borsaları yükseldi, Almanya hariç tüm endeksler arttı.

Avrupa borsaları jeopolitik taraftaki sakinleşme ve Hindistan'la yapılan ticaret anlaşması sonrasında Almanya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 610,9 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 10.174 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 önceki kapanışının hemen üstünde 8.133 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 kazançla 17.708 puan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 45.052 puan seviyesinde bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.874 puandan işlem görüyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin beklentiler bölgedeki risk iştahını destekliyor.

Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Söz konusu anlaşmayla sanayi ve tüketim mallarında karşılıklı olarak gümrük vergilerinin düşürüleceği fakat bazı tarım ürünlerinin kapsam dışında kalması bekleniyor. Bunlara ek olarak, anlaşmayla birlikte AB menşeli otomotivlerin daha geniş bir pazar hacmine ulaşması tahmin ediliyor.

Analistler, son yıllarda Çin etkisiyle güç kaybeden Avrupalı otomotiv üreticilerinin yapılan ticaret anlaşmasıyla satışlarının artabileceğini belirtirken, anlaşmanın detaylarının yatırımcıların hisse ve sektör tercihlerinde etkili olacağını söyledi.

Bununla birlikte bölgede politika yapıcıların emisyon düzenlemelerini gevşetme önerilerine karşın, 2025'in aralık ayında tamamen elektrikli otomobil satışları ilk kez benzinli otomobil satışlarını geride bıraktı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının, ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Hindistan, Almanya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:02:41. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.