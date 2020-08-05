Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,60 artarak 365,57 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 yükselerek 12.679,78 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artışla 6.088,76 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 kazançla 4.933,64 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,30 primle 19.869,50 puanda seyrediyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,24 yükselişle 7.109,00 puan seviyelerinde bulunuyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasındaki görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etmesiyle pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler, ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.