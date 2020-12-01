Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.404 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 6.340 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.556 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 artışla 8.155 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 22.196 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1,1982 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chrisitine Lagarde'ın dün yaptığı güvercin açıklamalar ve Asya'da beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.