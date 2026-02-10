Avrupa Borsalarında Düşüş, Fransa Hariç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş, Fransa Hariç

10.02.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 değer kaybederek 620,97 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 10.353,84 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 24.987,85 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 46.802,99 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 artarak 8.327,88 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,1 düşerek 1,19 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın bulut güvenlik platformu Wiz'i 32 milyar dolara satın almasına onay verdi.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, yüksek maliyetler ve Brüksel'in "gerçeklikten kopuk" düzenlemeleri nedeniyle sektörün tarihi bir kırılma noktasında olduğunu belirterek, yatırımların ve istihdamın hızla yurt dışına kaydığı uyarısında bulundu.

Deutsche Bank, Epstein'i müşteri olarak kabul etmenin hata olduğunu bildirdi.

Enerji şirketi bp'nin 2025'teki karı yıllık bazda yüzde 16 gerilerken, şirket hisse geri alım programını askıya aldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Fransa, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Düşüş, Fransa Hariç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:44:50. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Düşüş, Fransa Hariç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.