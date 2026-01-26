Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

26.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeopolitik gerilimler ve dolar zayıflığı ile Avrupa borsalarında karışık bir gün yaşanıyor.

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimlerin devam ettiği ve dolar endeksinin zayıfladığı haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 608,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.883 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 kazançla 17.608 puan seviyesinde, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 44.956 puanda bulunurken Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 azalışla 8.126 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen altında 10.140 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde Grönland'a ilişkin endişelerin azalmasına karşın devam eden belirsizlikler sürerken bankacılık hisselerindeki pozitif seyir endeksleri destekliyor.

Grönland'a dair gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya'nın Orta Avrupa ve Doğu Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Ukrayna'nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:56:39. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.