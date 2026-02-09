Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

09.02.2026 12:14
Fed'in faiz indirimleri ve jeopolitik risklerin azalmasıyla Avrupa borsaları yükseliyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve jeopolitik risklerdeki azalmayla birlikte pozitif seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 619,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.890 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 10.405 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 artışla 8.290 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 kazançla 18.090 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 46.361 puan seviyesinde bulunuyor.

Şirketlerin yapay zeka harcamalarını planlayacaklarına dair açıklamaları sonrası çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

Bunun yanında yapay zeka ürünlerine talebin artabileceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması da pay piyasalarını olumlu etkiledi.

Bu gelişmelerle birlikte jeopolitik riskler de yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran'ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile yapılan görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Bu arada, Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

İran'a dair haber akışının yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın petrol ihracatına denizcilik hizmetleri yasağını içeren ve bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketi hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, cuma günü Rusya'ya yönelik hazırladıkları 20. yaptırım paketinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yeni yaptırım paketi, enerji, finansal hizmetler ve ticareti kapsıyor." ifadesini kullanan von der Leyen, "Enerji konusunda, Rus ham petrolü için tam bir denizcilik hizmetleri yasağı getiriyoruz. Bu, Rusya'nın enerji gelirlerini daha da azaltacak ve petrolü için alıcı bulmayı daha da zorlaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
