Avrupa Buz Pateni Şampiyonası Başlıyor

Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Sheffield kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, 17 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecek.
Şampiyonada, büyükler kategorisinde Türkiye'yi Alp Eren Özkan temsil edecek.
