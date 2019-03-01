Avrupa'da Derbi ve Zorlu Maçlar Haftası

Avrupa
futbolunda yarın ve 3 Mart Pazar günü, birçok önemli karşılaşma oynanacak.
Futbolseverler, İspanya
, İngiltere
, İtalya
ve Portekiz
liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmaları ve derbileri izleme şansı elde edecek. La Liga
'nın 26. haftasında yarın oynanacak "El Clasico
" mücadelesinde lider Barcelona
, Real Madrid
'e TSİ 22.45'te Santiago Bernabeu Stadı
'nda konuk olacak. Ligde Katalan temsilcisinin 9 puan gerisinde 3. sırada yer alan Real Madrid, şampiyonluk mücadelesine devam edebilmek amacıyla galibiyet için sahaya çıkacak. Serie A
'nın 26. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasında Lazio
, Olimpiyat Stadı
'nda milli oyuncu Cengiz Ünder
'in formasını giydiği Roma
'yı ağırlayacak. Mücadele, yarın TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde pazar günü oynanacak önemli karşılaşmada ise ikinci sıradaki Napoli
, lider Juventus
'u San Paolo Stadı'nda TSİ 22.30'da ağırlayacak.
Premier Lig'de iki derbi
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında bu hafta sonu iki derbi karşılaşması yapılacak. "Kuzey Londra
" derbisinde zirve mücadelesi veren Tottenham
, Arsenal
'i yarın TSİ 15.30'da Wembley Stadı'nda konuk edecek.
Pazar günü oynanacak "Merseyside" derbisinde ise lider Liverpool
, TSİ 19.15'te Goodison Park'ta milli oyuncu Cenk Tosun
'un forma giydiği Everton
'ın konuğu olacak.
Portekiz Premier Lig'in 24. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren takımların karşılaşmasında 57 puanla lider Porto
, 56 puanla ikinci sırada yer alan Benfica
'yı yarın TSİ 23.30'da Dragao Stadı'nda ağırlayacak.