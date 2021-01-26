Avrupa'daki Türklerden Suriyeli yetimlere yardım - Son Dakika

Avrupa'da yaşayan Türk hayırseverler tarafından Suriyeli yetimlere kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

Sosyal medyada "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla yardım kampanyası başlatan Avrupa'daki bir grup Türk hayırsever, topladıkları bağışları dağıtmak üzere Yayladağı ilçesine geldi.

Bayırbucak Yetimlerini Koruma Derneği'ni ziyaret eden hayırseverler, 130 çocuğa mont dağıttı. Eğitmen ve ailelerle bir süre sohbet eden grup, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hayırseverler, Suriye'nin Azez bölgesindeki kampları da ziyaret ederek 150 aileye gıda ve 600 çocuğa mont yardımında bulundu.

Gönüllülerden Merve Nur Uğurlu, yaptıkları yardım çağrısına Avrupa'da yaşayan Türklerden destek geldiğini söyledi.

Yardımları bizzat bölgede dağıtmak istediklerini dile getiren Uğurlu, "Burada yurtlarından ayrı yaşayan Suriyelilerin çektiği zorlukları yerinde görme imkanı bulduk. Onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize." dedi.

Gönüllülerden Meryem Göktaş da Suriye tarafındaki ailelerin çok zor durumda hayat mücadelesi verdiğini anlatarak, yardım faaliyetlerini sürdürmek istediklerini kaydetti.