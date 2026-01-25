Avrupa'daki Türklerin Emeklilik Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Avrupa'daki Türklerin Emeklilik Talepleri

Avrupa\'daki Türklerin Emeklilik Talepleri
25.01.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKİB, Avrupa'daki Türk vatandaşlarının emeklilik haklarının netleştirilmesi için çağrıda bulundu.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen emeklilik meselesine ilişkin, çağrıda bulundu.

Birlik adına yapılan açıklamada; özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan, Türkiye'de prim başlangıcı bulunan ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş vatandaşların emeklilik haklarının netleştirilmesi beklentisi dile getirildi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar yaptığı açıklamasında, Avrupa'daki Türk toplumunun her daim devletine sadakati, milletine bağlılığı ve saygılı duruşuyla bilindiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler devletine bağlılığıyla tanınan, devlet büyüklerine her zaman saygıyı esas alan bir topluluğuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı hakların da yine devletimizin şefkatli ve adaletli yaklaşımıyla değerlendirilmesini temenni ediyoruz."

Birlik açıklamasında, bugün 60 yaşın üzerinde olmasına rağmen Avrupa'da, özellikle Almanya'da çalışma hayatını sürdüren çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, devletin sosyal adalet anlayışı ve vatandaş-devlet ilişkilerindeki güçlü bağ çerçevesinde ele alınmasının önemine vurgu yapıldı. Primlerini ödemiş ve yasal şartları yerine getirmiş vatandaşların emeklilik haklarına dair beklentilerinin karşılanmasının, toplumsal huzur ve güven duygusunu daha da pekiştireceği ifade edildi.

Hızar, "Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Yurt dışında yaşıyor olsak da gönlümüz, sadakatimiz ve dualarımız her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yledir. Talebimiz bir eleştiri değil; devletimizin gücüne ve adaletine olan inancımızın bir yansımasıdır" dedi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği, açıklamasının sonunda devlet büyüklerine duyulan güveni özellikle vurgulayarak; Avrupalı Türklerin emeklilik konusunun devletin kapsayıcı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla ele alınacağına olan inancını dile getirdi. Yapılan çağrının, devleti eleştirmekten uzak; birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan samimi ve yapıcı bir istişare çağrısı olduğu ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Göçmenler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa'daki Türklerin Emeklilik Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 23:47:38. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa'daki Türklerin Emeklilik Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.