AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Soran, Slovenya'da yapılan olimpiyatta, Türkiye takımında ekip lideri olarak görev aldı



Türkiye'nin bu yıl ilk kez katıldığı, ortaokul öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilen Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı (EJOI), Slovenya'nın Maribor şehrinde yapıldı. Olimpiyatta, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Soran, Türkiye'yi temsil eden takımda, ekip lideri olarak görev aldı.



AGÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Soran'ın Türkiye'yi temsil eden takımda, ekip lideri olarak görev aldığı olimpiyatta, TOBB ETU Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tan da takım lideri olarak görev yaptı.



İki gün süren ve toplamda 6 sorunun sorulduğu programlama yarışmaları sonunda orta okul öğrencisi Ahmet Kaan Avcı bronz madalya kazandı. - KAYSERİ