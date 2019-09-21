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Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor

24 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın da yer aldığı 250 bisiklet kullanıcısı şehir turu attı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın da yer aldığı 250 bisiklet kullanıcısı şehir turu attı.


"Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temalı "Birlikte Yürüyelim" sloganıyla kutlanmaya devam edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda renkli görüntüler yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşun desteklediği etkinlik eski Kamil Ocak Stadyumu karşısında yer alan Arkeoloji Müzesi önünden başlayarak Topcuoğlu Camisi önünde son buldu. Belediye önünden hareket eden 250 bisiklet kullanıcısı, yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi hep birlikte kat etti. Etkinliğe; büyükşehir belediye çalışanları, Gaziantep Bisikletçileri Derneği üyelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bisiklet kullanmanın zevkini yaşadı.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep bisiklet kullanarak ulaşımda çeşitliliği arttırmak zorunda olduğunu belirterek, bisiklet hem spor hem sağlık hem de çevre kirliliğini önlemek amacıyla büyük bir önem taşıdığını söyledi. Cihan, şöyle konuştu:


"Bu etkinliğe katılmak için aramızda bulunan yaklaşık 250 bisiklet sürücüsüyle, önemli bir farkındalık oluşturduk, bu bizim için çok önemli bir etkinliktir. Gerek çevre kirliliği, gerek trafik yoğunluğu, gerekse de sağlık sorunları ne yazık ki metropol şehirlerin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Ancak bu problemleri çözmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Vatandaşı, bisiklet sürmeye, toplu taşıma araçlarına teşvik etmek istiyoruz. Bu projede, yanımızda yer alan genç arkadaşların desteği bizim için çok önemlidir." - GAZİANTEP

Gaziantep, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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