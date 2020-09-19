- Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Kartal'da bisiklet korteji etkinliği - Son Dakika

- Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Kartal'da bisiklet korteji etkinliği

İSTANBUL - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet korteji etkinliği gerçekleştirildi.

Her yıl dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kartal'da da özel bir etkinlikle kutlandı.

Kartal Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında halkın katılımıyla bisiklet korteji etkinliği gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen organizasyona vatandaşlar çocuklarıyla katılım sağladı.

Katılımın yoğun olduğu organizasyon, Kartal Meydanı'nda yer alan Atatürk Heykeli önünden başlayıp, Dragos Sahil Amfi Tiyatro önünde son buldu.

Etkinliğe katılım sağlayan antrenör Murat Ali Karadağ, "Kartal Belediyesi'nin zaten bu alanda birçok desteği oldu bize. Bugünde burada hep beraber bisiklet turumuzu gerçekleştireceğiz. Güzel ve heyecanlı bir etkinlik olacak" ifadelerini kullandı.

Hira Spor Kulübü Başkanı Furkan Arık ise Kartal Belediye Başkanı Yüksel'in spora ve sporcuya önem verdiğini belirterek, "Bizde bu sebepten bu organizasyonda yer almak istedik. Bu etkinlikte bisikletlerle yaklaşık 5 km'lik bir sürüş gerçekleştireceğiz. Güzel bir etkinlik olacak" sözlerini kullandı.