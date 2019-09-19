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Avrupa için resesyondan çıkışın anahtarı maliye politikalarında

2 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin geçen haftaki açıklamalarının ardından gözler bütçe fazlası veren ülkelerin kamu harcamalarına çevrildi.

Avrupa için resesyondan çıkışın anahtarı maliye politikalarında, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin geçen haftaki açıklamalarının ardından gözler bütçe fazlası veren ülkelerin kamu harcamalarına çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:35 
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