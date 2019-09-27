Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu genişleme komiserliği adayı Troscanyi'ye AP'den red
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Avrupa Komisyonu genişleme komiserliği adayı Troscanyi'ye AP'den red

21 dakika önce

Türkiye'yi Avrupa Komisyonu'nda en yakından ilgilendiren Genişleme ve Komşuluk Politikaları Komiser adayı Macar sağ siyasetçi Laszlo Troscany'nin adaylığı Avrupa Parlamentosu tarafından reddedildi.

Avrupa Komisyonu genişleme komiserliği adayı Troscanyi'ye AP'den red, System.String[]

Bir sonraki Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in listesine aldığı iki komiser adayı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Yasal İşler Komitesi tarafından önümüzdeki hafta parlamenterlerin komiserleri sorgulayacağı oturumlara katılmaktan men edildi. Gerekçe "Finansal durumlarına ilişkin yeterli şeffaflık ve netlik olmaması".


AP tarafından reddedilen adaylardan biri Türkiye'yi yakından ilgilendiren Genişleme ve Komşuluk Politikaları Komiser adayı sağ eğilimli Macar siyasetçi Laszlo Troscany oldu. Diğeri ise Ulaşım Komiserliği adayı Romanyalı Rovana Plumb.

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Ursula von der Leyen, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:15 
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