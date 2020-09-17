Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Bosna Hersek ekibi Borac Banja Luka ile Portekiz temsilcisi Rio Ave karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'teki Gradski Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rio Ave 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Tarantini ve 90+6. dakikada Jambor kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla bir üst tura çıkan Rio Ave, temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi oldu.Tek ayak üzerinden elemeli oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, rakibini 24 Eylül'de İstanbul'da konuk edecek.