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Avrupa münazara şampiyonları istanbul'da

46 dakika önce

AVRUPA ve Türkiye münazara şampiyonları 25-28 Ağustos tarihleri arasında 'Münazara ve Hitabet Festivalinde' öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

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AVRUPA ve Türkiye münazara şampiyonları 25-28 Ağustos tarihleri arasında 'Münazara ve Hitabet Festivalinde' öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

Maltepe Üniversitesi ve Münazara Hitabet Derneği tarafından düzenlenen festival, modern münazara formatının Türkiye'de de yaygınlaştırılması, öğrencilerin entelektüel birikimlerini değerlendirmelerini, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini, kendilerini daha iyi ifade etme konusunda deneyim kazanmalarını amaçlıyor.

Festivalde Türkiye'nin tanınmış konuşmacı ve münazırlarıyla birlikte, son Avrupa Münazara şampiyonu Lovro Sprem, IBM'in tasarladığı "yapay zeka münazırı"nı yenen bir diğer Avrupa Şampiyonu ve Dünya Şampiyonası Finalisti, Harish Natarajan da yer alıyor.

Festival boyunca öğrenciler argüman geliştirme, hitabet, drama, eleştirel düşünme gibi derslerin yanı sıra, ekonomiden uluslararası ilişkilere, felsefeden sanat tarihine kadar geniş bir yelpazede entelektüel birikim seminerlerine de katılabilecek.


Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
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