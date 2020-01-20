Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm - Son Dakika
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi.

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi.


İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.


Premier Lig


Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, Manchester United'ı 2-0 yenerek en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana çıkardı.


Liderin en yakın takipçisi Manchester City, evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.


Milli oyuncu Cenk Tosun, yeni takımı Crystal Palace'ta ilk defa 11'de çıktığı karşılaşmada takımının ilk golünü attı.


Premier Lig'in 23. haftasının ardından 64 puanı ve bir maç eksiği bulunan Liverpool; 48 puanlı Manchester City, 45 puanlı Leicester City ve 39 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.


La Liga


Averaj farkıyla lider olan Barcelona, seyircisi önünde oynadığı Granada müsabakasını 1-0 kazandı.


Haftaya Barcelona ile aynı puanda başlayan Real Madrid ise sahasında Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.


Atletico Madrid, deplasmanda Eibar'a 2-0 mağlup oldu ve zirveyle arasındaki fark açıldı.


La Liga'nın 20. haftası sonunda 43 puanlı takımlardan Barcelona, averaj farkıyla zirvede yer alırken, Real Madrid 2. sırada bulunuyor. Atletico Madrid ve Sevilla ise 35'er puanla zirveyi 8 puan geriden takip ediyor.


Serie A


Haftaya ilk sırada başlayan Juventus, evinde Parma'yı 2-1 mağlup etti.


Zirve yarışını sürdüren Inter ise Lecce deplasmanından 1 puan alabildi.


Milli oyuncu Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma, konuk olduğu Genoa'yı 3-1 yendi.


Serie A'da 20. hafta sonunda Juventus 51 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Inter'in 47 puanı bulunuyor. Maç eksiği bulunan Lazio 45 puanla 3'üncü, Roma ise 38 puanla 4. sırada yer alıyor.


Bundesliga


Bundesliga lideri Leipzig, ağırladığı Union Berlin'i 3-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.


Son şampiyon Bayern Münih ise deplasmanda Hertha Berlin'i 4-0'la geçti.


Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu.


Yeni transfer Erling Haaland'ın oyuna sonradan girip 3 gol attığı maçta Borussia Dortmund, konuk olduğu Augsburg'u 5-3 yendi.


Bundesliga'nın 18. haftası sonunda 40 puan toplayan Leipzig'i, 36 puanlı Bayern Münih ve 35 puanlı Borussia Mönchengladbach takip etti.


Ligue 1


Ligue 1'de geride kalan hafta içi, erteleme maçları oynandı.


Hafta sonu kupa maçlarına sahne olan Fransa'da lider PSG, erteleme maçında konuk olduğu Monaco'yu 4-1 yendi.


Ligue 1'de 20 hafta sonunda 49 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 41, Rennes 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Almanya, İspanya, Fransa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:19 
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