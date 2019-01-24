Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yatay

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yatay

53 dakika önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası açıklaması öncesinde Avrupa hisse senedi piyasaları yatay.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yatay, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası açıklaması öncesinde Avrupa hisse senedi piyasaları yatay.

Avrupa hisse senedi piyasalarında gözler, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bugün bir konuşma yapacak olan Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond'da ve bir video konferansla etkinliğe katılacak olan ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'de olacak.

Avrupa hisse senedi piyasalarındaki açılış öncesi değişimler;

FTSE yüzde 0.07 ve

CAC yüzde 0.04 yükselirken,

DAX herhangi bir değişim göstermedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.03 değer kayberek, 1.1379 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi
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