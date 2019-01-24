Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yatay
53 dakika önce
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası açıklaması öncesinde Avrupa hisse senedi piyasaları yatay.
– Avrupa Merkez Bankası
(ECB) para politikası açıklaması öncesinde Avrupa hisse senedi piyasaları yatay.
Avrupa hisse senedi piyasalarında gözler, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bugün bir konuşma yapacak olan Birleşik Krallık Maliye Bakanı
Phillip Hammond'da ve bir video konferansla etkinliğe katılacak olan ABD Hazine Bakanı
Steve Mnuchin'de olacak.
Avrupa hisse senedi piyasalarındaki açılış öncesi değişimler;
FTSE yüzde 0.07 ve
CAC yüzde 0.04 yükselirken,
DAX herhangi bir değişim göstermedi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.03 değer kayberek, 1.1379 düzeyine geriledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:20 Kaynak: DHA
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