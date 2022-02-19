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Avrupa'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 10 ölü - Son Dakika

Avrupa'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 10 ölü

19.02.2022 11:42
Avrupa'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 10 ölü

Avrupa'da etkili olan "Eunice Kasırgası" nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'da etkili olan "Eunice Kasırgası" nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Kuzeybatı Avrupa'da etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle birçok ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saatte yaklaşık 196 kilometre hıza ulaşan rüzgarların hızı nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool'da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire'da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İrlanda'da fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Avrupa Eunice Kasırgası altında

Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Kasırgası, Almanya'yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın bu sabah Almanya'nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Hollanda'da da etkili olan şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi. Belçika'da Eunice Kasırgası nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.

O2 Arenasının çatısı parçalandı

İngiltere'de etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İngiltere'deki birçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanında da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Galler'de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. - LONDRA

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Liverpool, Hollanda, England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avrupa'yı 'Eunice Kasırgası' vurdu: 10 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 10 ölü - Son Dakika
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