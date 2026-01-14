Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi - Son Dakika
Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi

14.01.2026 17:41
Yargıtay, rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklu Avukat Epözdemir'in tahliyesine karar verdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(ANKARA) - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "rüşvete aracılık etme" suçundan yargılanan Avukat Rezan Epözdemir'in, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos 2025'te gözaltına alınan Avukat Epözdemir, "rüşvete aracılık etme" iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir'in, "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla yargılandığı dava, sanıklar arasında eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın bulunması nedeniyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, duruşmada, Epözdemir'in tahliye talebini değerlendirdi. Daire, sanık Rezan Epözdemir'in, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Avukat Rezan Epözdemir'in, işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.