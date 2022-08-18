Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi

18.08.2022 19:08
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda yapılan duruşmada tanıklar dinlendi.

Daha sonra sanık avukatlarının taleplerinin alınmasına geçildi.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu 10 sanığın bu hallerini devamını ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Uğurcan Bilge, Burak Otçuoğlu ve Fatih Okan Kodak'ın tahliyelerine, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Abdülkadir Kara'nın ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar veren mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin asıllarının istenmesini ve kamera görüntüleri incelendikten sonra keşif taleplerinin değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Maktulün telefonunun mirasçılarına iadesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede 27 Ocak'ta Yeşilköy'deki restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 sanığın da "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla, sanık Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada müştekiler dinlendi Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada müştekiler dinlendi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediyor Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediyor
Kaynak: AA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Cumhuriyet, Yeşilköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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