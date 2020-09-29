Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması - Son Dakika

Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması

ANKARA Barosu'nca, akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'i savunan avukatı Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması açılmasına karar verildi.

Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması, System.String[]

ANKARA Barosu'nca, akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'i savunan avukatı Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması açılmasına karar verildi.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları sonrası Vahit Bıçak hakkında barolar ve Damar ailesi şikayette bulundu.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ankara Barosu da Bıçak hakkında avukatlık kanununun bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu, soruşturmayı tamamlayarak, Vahit Bıçak hakkında disiplin kovuşturması açılamasına karar verdi. Yönetim kurulunun kararında Bıçak'ın, davanın görüldüğü 27 Eylül 2019'da sosyal medya hesabından naklettiği bir başka kullanıcının kendisiyle ilgili mesajına dikkat çekilerek, bunun Avukatlık Kanunu'nun 'Reklam yasağı' başlıklı 55'inci maddesi ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kuralları'nın "Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her türlü davranıştan çekinir" maddesi kapsamına girdiği kaydedildi.Bıçak'ın yine sosyal medya hesabından 29 ve 30 Eylül 2019'da paylaştığı ve birinde "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerinin de bulunduğu mesajlar nakledildi. Mesajların TBB Meslek Kurallarının "Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür. Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır" maddelerine aykırı olduğu anlatıldı.İDDİALAR KOVUŞTURMAYI GEREKTİRİR NİTELİKTE

Kararda Bıçak'ın baroya verdiği dilekçede, "Sosyal medya paylaşımlarının avukatlık disiplin mevzuatının hangi normlarını ihlal ettiğinin ve hakkındaki ithamın ne olduğunun bildirilmemesinin hukuka uymadığını, bu yüzden savunma hakkını kullanmasının mümkün olmadığını belirttiği aktarılarak, "Anılan paylaşımların, şikayet edilen avukatın yaptığı işi ön plana çıkarma, ün kazanma ve iş sağlama amaçlı olduğu, bunun yanında Meslek Kurallarında ifadesini bulan avukatlık mesleğinin itibarını koruma, kamunun mesleğe inancını ve güvenini sağlama, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınma, iddia ve savunmanın hukuki yönüyle ilgili olma gereklerine de uygun düşmediği, dolayısıyla şikayet konusu iddiaların bütün halinde kovuşturmayı gerektirir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.


Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması
Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması

Zahit Şeyhanoğulları, Ankara Barosu, Vahit Bıçak, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei