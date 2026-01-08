Avukatlara Yönelik Saldırılara Dikkat Çekildi - Son Dakika
Avukatlara Yönelik Saldırılara Dikkat Çekildi

Avukatlara Yönelik Saldırılara Dikkat Çekildi
08.01.2026 12:31
Adıyaman Barosu, avukatların artan saldırılara karşı korunması için basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Barosu, avukatlara yönelik artan saldırılara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Barosu Avukat Hakları Merkezi Grubu adına konuşan Avukat Ayşenur Altuntaş, savunma makamının artan şiddet karşısında korunmasız bırakıldığını belirterek, mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alınan avukatlara yönelik saldırıların yalnızca bireylere değil, hukuk devletine ve adil yargılanma hakkına yönelik olduğunu ifade etti.

Altuntaş, avukatlara yönelen tehdit, darp ve öldürme vakalarının sistematik bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, "Bu bir meslek meselesi değil, hukukun yaşama meselesidir. Avukatlar öldürülüyor, tehdit ediliyor, susturulmak isteniyor. Çoğu zaman ise bu saldırılar karşısında devlet yalnızca seyirci kalıyor" dedi.

Açıklamada, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen "Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Sözleşme"ye de değinilerek, sözleşmenin avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmesini ve saldırıya uğramasını insan hakları ihlali olarak kabul eden ilk bağlayıcı uluslararası metin olduğu hatırlatıldı. Söz konusu sözleşmenin devletlere, avukatları koruma, saldırıları etkin biçimde soruşturma ve mesleğin baskı altında yapılmasını engelleme yükümlülüğü getirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin henüz bu sözleşmeye taraf olmadığına dikkat çeken Altuntaş, "Avukatların adliye koridorlarında darp edildiği, bürolarında vurulduğu bir ülkede bu sözleşmeyi imzalamamak, savunmanın öncelik olmadığını söylemek anlamına gelir" diye konuştu.

Açıklamanın sonunda, Türkiye'nin sözleşmeyi derhal imzalaması ve iç hukuka aktarması çağrısında bulunularak, avukatların ayrıcalık değil, yalnızca güvenli koşullarda görev yapmak istedikleri vurgulandı. Adıyaman Barosu adına yapılan açıklamada, savunmaya yönelik her türlü saldırının karşısında olunduğu belirtilerek, yaşamını yitiren meslektaşlar için rahmet, ailelerine ve hukuk camiasına başsağlığı dilendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Yerel

Son Dakika Yerel Avukatlara Yönelik Saldırılara Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukatlara Yönelik Saldırılara Dikkat Çekildi
