Avustralya'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğunda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kesitler sunan fotoğrafların yer aldığı açık hava sergisi açıldı.

Sydney'in Woollahra semtindeki Başkonsolosluk binasının bahçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen sergide, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin hain darbe kalkışması sırasında çektiği 28 fotoğraf sergileniyor.

AA muhbirine açıklamada bulunan Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, sergininin yanı sıra 15 Temmuz Çarşamba günü bir anma töreni düzenleyeceklerini söyledi.

Hava koşulları elverdiği takdirde serginin 13-17 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebileceğini belirten Başkonsolos Karalar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen bu nitelikteki etkinlikler, vatandaşlarımıza 15 Temmuz gecesi yaşananların hatırlatılarak FETÖ'nün teşkil ettiği tehdide dikkat çekilmesi, anılan terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızın vurgulanması ve ülkemizin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimizin anılması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliğinin yanı sıra Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında Avustralya'daki Kovid-19 kısıtlamaları dikkate alınarak anma törenleri düzenlenecek.