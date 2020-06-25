Avustralya'da Kovid-19'un bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'un bilançosu ağırlaşıyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 104'e çıktı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 104'e çıktı.

Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının düşme nedeni 'koronavirüs' çıktı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da

Victoria eyaletindeki Kovid-19 vakalarındaki yükselişin sürmesi, ikinci dalga endişelerini gündeme taşırken NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, virüse yakalanan 85 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalette son bir haftada 28 yeni vaka tespit edildiğini belirten Chant, Sydney'deki bir öğrencide Kovid-19 çıkması üzerine okulun dezenfekte edilmek üzere geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

Yaşanan can kaybıyla birlikte Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı, virüse yakalanan 7 bin 521 Avustralyalıdan 6 bin 924'ünün iyileştiği kaydedildi.

Victoria eyaletinde karantinayı askerler denetleyecek

Son günlerde ani artış gösteren Kovid-19 vakalarıyla mücadele etmeye çalışan Victoria Eyalet Hükümeti, son 24 saatte 33 kişiye daha virüs bulaştığının tespit edilmesi üzerine, Avustralya Ordusundan yardım talep etti.

Eyalette virüsle mücadelede görev alacak yaklaşık 1000 kişilik askeri personelin, otellerdeki zorunlu karantinanın denetiminde ve virüsün yoğun olduğu bölgelerdeki çalışmalara lojistik destek vereceği belirtildi.

Öte yandan NSW, Tazmanya, Güney Avustralya ve Queensland eyalet hükümetleri de gelen talep üzerine, test ve toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde Victoria Hükümetine destek vereceklerini açıkladı.

Qantas 6 bin işçi çıkartacak

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulmak amacıyla çoğunluğu uluslararası hizmet birimlerinden olmak üzere 6 bin personeli işten çıkartacağını açıkladı.

İleriki yılarda ortaya çıkması öngörülen 15 milyar dolarlık masraftan kaçınmak için 12 ay içinde 100 kadar uçağın depolanacağını duyuran şirket, daha önce askıya alınan 15 bin çalışanın ne zaman geri döneceğini konusunda tarih vermedi.

Çıkartılacak işçilere ödenecek tazminatın 600 milyon doları bulacağını aktaran Qantas'ın CEO'su Alan Joyce, milyarlarca dolarlık kaybın, kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Qantas, Avustralya sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğinin açıklanması üzerine, uluslararası uçuşları ekim ayının sonuna kadar iptal etmişti.

Hava yolu şirketinin işçileri çıkartmasıyla ülkedeki işsizlik oranının artması bekleniyor.

Avustralya'da nisan ayında 6,4 olan işsizlik oranı, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle geçen ay 7,1'e yükselmişti.

Avustralya, Galler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:47 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avustralya'da Kovid-19'un bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika Dünya

Son Dakika

07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının düşme nedeni 'koronavirüs' çıktı 23:38 Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:41 Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:01 Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler 14:54 İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu 14:20 ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun 14:06 İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler 12:25 Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli? 11:36 Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü 11:26 Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular 11:25 Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
08:07
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
08:06
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının düşme nedeni 'koronavirüs' çıktı
07:40
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
07:39
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
07:29
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 08:29:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Kovid-19'un bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]