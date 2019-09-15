Avustralya'da Lale Festivali coşkusu - MELBOURNE

Avustralya'nın Melbourne kentinde 15'incisi düzenlenen geleneksel Lale Festivali ziyaretçi akınına uğradı.

Avustralya Türk Külttür Platformu (ATCP) tarafından 14-15 Eylül'de Melbourne'deki Tesselaar Lale Bahçeleri'nde organize edilen 15'inci Lale Festivali'ne Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume Belediyesi Başkan Yardımcısı Naim Kurt, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkonsolos Torun, festival alanındaki ziyaretçilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta oluşturulan atmosferden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Böyle bir havayı yaşamak, böyle bir atmosferi yaşamak bizleri mutlu ediyor. Bu çok olağandışı bir şey, burada Türkiye havasını yaşamaktan ve tabii sizlerin gösterdiği destekten çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Avustralya Türk Mehter Takımı'na yoğun ilgi

Ebru sanatından Türk kahvesine, döner kebaptan gözlemeye, kahve falından el kınasına kadar Türk kültürüne ait birçok etkinliğin yer aldığı festivalde Avustralya Türk Mehter Takımı da sahne aldı.

Her yıl eylülün ikinci haftasında ziyaretçilere kaplarını açan festival alanında Avustralya ve Türk bayraklarıyla yürüyen mehter takımı, Avustralyalıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festivalin amacı

ATCP Başkanı Hilkat Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lale Festivali'nin 15'inci yılını kutlamaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Lale festivalimizin amacı burada birlikte olduğumuz diğer toplumlara Lale çiçeğinin orijinin Türkiye'ye ait olduğunu göstermek." diye konuştu.

Ziyaretçilerin lalelinin Türk çiçeği olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını anlatan Özgün, "Çünkü Hollandalılar öyle bir isim yapmışlar ki lale onların olarak biliniyor. Tıpkı rüzgar değirmenleri gibi, rüzgar değirmenleri de Çinlilerden alınan bir şey. Hollandalılar işlerini biliyor, onu ticarileştirmeyi çok güzel yapabilen bir ülke. Bizde verdiğimiz değerleri geri almaya çalışıyoruz." dedi.

Türk kültürünün paylaşılması için önemli bir fırsat

Festivalin, Türk toplumu için Türk kültürünü Avustralya'daki diğer kültürlere paylaşmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Hume Belediyesi Başkan Yardımcısı Naim Kurt, "Ayrıca lale çiçeğinin Asya ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hikayesini, Osmanlı'dan Avrupa'ya gidiş hikayesini anlatıyoruz. Lale Festivali'nde o hikayeyi, o tarihi kutlayarak çok güzel bir gün geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kentin Silvan bölgesindeki Hollanda kökenli Avustralyalı aileye ait 950 binden fazla lalenin bulunduğu Tesselaar Lale Bahçeleri, her yıl baharın başlangıcı olan eylül ayının ikinci haftasında ziyarete açılıyor.