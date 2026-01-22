Avustralya'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki kasabada meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, New South Wales eyaletinde, yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Lake Cargelligo kasabasında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bir adreste silahlı saldırı ihbarı almalarının ardından bölgeye hemen ekiplerin sevk edildiğini belirten güvenlik güçleri, saldırıda 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis bölge halkına olay yerinden uzak durmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.