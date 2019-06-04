Avustralya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü
1 saat önce
Avustralya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü
Avustralya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:38
'nın kuzeyindeki Darwin
bölgesinde bir silahlı saldırgan en az 5 kişiyi öldürdü. Görgü tanıkları saldırganın bir otele girerek insanların üzerine ateş açtığını aktardı.
Avustralya polisi saldırganın yakalandığını duyurdu.
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