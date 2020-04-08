Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE - Son Dakika

Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE

6 saat önce

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden Türk öğrencilere destek, ülkedeki Türklerden geldi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden Türk öğrencilere destek, ülkedeki Türklerden geldi.

Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan farklı yardım faaliyetleri çerçevesinde, Avustralya'da çalışarak öğrenimlerini sürdüren ancak iş yerlerinin kapanmasıyla işsiz kalan Türk öğrencilere, kalacak yer, maddi yardım ve Türklere ait iş yerlerinden alışveriş imkanı gibi yardımlar sağlanmaya başladı.

Türkiye'ye uçuşların durdurulması nedeniyle evlerine dönme imkanı da bulamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımların duyurulması ve ulaştırılabilmesi amacıyla Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sidney başkonsolosluklarınca eş güdüm faaliyetleri yürütüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı bu kapsamda 20 öğrenciye barınma imkanı sağlarken, Türk iş adamları Ali Fuat Kahveci, Orhan Cıngıloğlu ve Muhammet Eriş 300 öğrenciye toplam 30 bin dolarlık alışveriş çeki, Mahmut Baş da 20 öğrenciye 100'er Avustralya doları (Yaklaşık 400 lira) vereceğini açıkladı.

Melbourne şehir merkezindeki Flinders Kebab, Türk öğrencilere ücretsiz yemek vermeye başlarken, Keysborugh Türk-İslam Cemiyeti 4, Broadmeadows Türk-İslam Cemiyeti 2 ve Thomastown Türk-İslam Cemiyeti de 1 öğrenciye kalacak yer sağladığını duyurdu.

"Başlattığımız yardımlar umarız büyür"

Sahibi olduğu marketten Türk öğrencilere 100'er dolarlık alışveriş çeki veren iş adamı Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'da en fazla sıkıntı çekenlerin yurt dışından gelen talebeler olduğunu söyledi.

Yapılan iş başvurularından çok sayıda Türk öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmeleri üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Kahveci, "Başlattığımız yardımlar umarız büyür. Bütün Avustralya'daki Türk toplumu da katılırsa Türkiye'den gelen talebelerimize daha çok yardım yaparız." ifadesini kullandı.

"Yardımlar 2-3 bin talebeyi kapsayacak şekilde artmalı

Başlattıkları kampanyanın taleplere göre artarak devam edebileceğini dile getiren Kahveci, şöyle devam etti:

"İlk olarak 10 bin dolarlık bir yardımla başlayacağız. 100 talebeye 100 dolarlık alışveriş çeki veriyoruz. Talep çoğalırsa zannediyorum artıracağız çünkü çok fazla bir miktar değil. 100 dolarlık bir alışveriş bir gencin belki iki haftalık zaruri ihtiyacını karşılayacak ama diğer arkadaşlar da başka şekillerde yardım ederlerse bunu en azından 2-3 bin talebeye yetecek şekilde büyütürüz."

Hepimiz işlerimizi kaybettik

Melbourne'da Proje Yönetimi alanındaki eğitimini taksi şoförlüğünden kazandığı parayla sürdüren ancak bu süreçte işsiz kalan Onur Karagözoğlu, Kahveci'nin verdiği 100 dolarlık alışveriş çekiyle yaklaşık iki haftalık market ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir yardım oldu bize, inşallah devamını bekliyoruz çünkü alabildiğimiz herhangi bir yardım yok. Hepimiz işlerimizi kaybettik. Bu olaydan dolayı maalesef sadece bekliyoruz. Türkiye'deki ailelerimiz bizler hakkında endişeleniyor tabii ki ama böyle Ali Bey gibi insanları gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. En azından burada yalnız olmadığımızı anlıyoruz."

"Bu yardımlar çok değerli"

Muhasebe alanında yüksek lisans yapan Balkan Doğan da "Sürekli müşterisi olduğumuz yerden böyle bir destek görmek bizim için çok önemli. Türkiye'den gelerek burada eğitimini sürdüren öğrencilerin çok zor geçirdiği bir dönem. Tabii biz de bazı başvurularımızı yaptık Türk başkonsolosluğuna yardım görebilmek anlamında. Bu tarz bir işletmenin, böyle bir desteği düşünmüş ve öğrencilere dağıtıyor olması bence çok değerli bir şey." şeklinde konuştu.

Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE

Avustralya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:37 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi         
15:17
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı         
14:59
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir         
14:58
Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı         
14:50
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı         
14:43
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın         
14:42
Tüm dünya Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 18:03:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]