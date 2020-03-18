Avustralya'daki camilerde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Avustralya'daki camilerde koronavirüs önlemi

6 saat önce

Avustralya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesinde faaliyet gösteren tüm camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle kılınan vakit ve cuma namazlarına yarından itibaren ara verilecek.

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Avustralya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesinde faaliyet gösteren tüm camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle kılınan vakit ve cuma namazlarına yarından itibaren ara verilecek.

Melbourne ve Sydney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliklerinin yanı sıra AMGT'den yapılan açıklamalara göre, yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında ikinci bir karara kadar cuma namazları dahil cemaatle kılınan tüm namazlara, kandil programlarına ve faaliyetlere 19 Mart'tan itibaren ara verileceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği belirtilen ara verme kararının, Avustralya hükümetinin yayınladığı önlemler ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun yayınladığı fetvalar da göz önüne alınarak yapılan istişareler sonucunda verildiği bildirildi.

Karar gereğince 19 Mart Perşembe sabah namazı dahil 30'dan fazla cami ve mescitte cemaatle namaz kılınmayacak ancak camilerde namaz kılmak isteyenlerin ibadetlerini bireysel olarak yapabilecekleri belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Thomastown Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Koldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Otuz yıldır bu cami bir gün dahi kapanmadı. Bu hastalıktan, virüsten dolayı ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığımız için gerçekten bizi derinden yaraladı, üzdü ama önce sağlık diyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplum sağlığı açısından alınan bu karara uymak gerektiğini vurgulayan cami cemaatinden Ahmet Durnaoğlu, "Hiç farkında olmadan herkese yayılabilir, bilemeyiz çünkü sinsice ilerleyen bir hastalıkmış bu, kimde var kimde yok belli olmuyor. Onun için ne kadar dikkat edersek önce kendimizin, ailemizin ve toplumun sağlığı için idarecilerimizin kararlarına uymamız şart." dedi.

Ülkedeki diğer camileri yöneten farklı etnik kökenlere mensup Müslümanların da Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un kapalı mekanlarda 100 kişi veya daha fazla kişinin katılımıyla yapılacak faaliyetlerin iptal edilmesi tavsiyesini dikkate alarak benzer kararlar vermesi bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:18 Kaynak: AA

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