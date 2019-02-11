Son Dakika Haberleri: Avustralya'daki Selde 300 Bin Sığır Telef Oldu

Avustralya'daki Selde 300 Bin Sığır Telef Oldu

50 dakika önce

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde geçtiğimiz hafta binlerce evin sulara gömülmesine neden olan sellerin yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Avustralya'daki Selde 300 Bin Sığır Telef Oldu, System.String[]
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde geçtiğimiz hafta binlerce evin sulara gömülmesine neden olan sellerin yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Avustralya Sky News'te yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta bir yıllık yağmurun bir hafta içinde düştüğü Townsville kenti ve çevresindeki arazilerden suların çekilmesiyle maddi zararın boyutları netleşmeye başladı.

Sezonun kurak geçmesiyle zor anlar yaşayan bölgeyi vuran sellerin yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki 300 bin büyükbaş hayvanın telef olmasına neden olduğu açıklandı.

Kentlerde sel suları altında kalan binlerce ev ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları sürerken, barajların taşmasına neden olan sellerin bastığı çiftliklerdeki yüzbinlerce hayvanın sele kapılarak ya da yiyecek bulamayarak telef olduğu belirlendi.

Richmond Belediye Başkanı John Wharton, sellerin etkili olduğu bölgede telef olan büyükbaş hayvanların her birinin biner dolar değerinde olduğunu ifade ederek, "Bu sayı sadece buradaki bölgelerden. Sel suları diğer ilçelere ulaştıkça orada 7-8 milyon sığır bulunuyor, daha fazla hayvan kaybedeceğimize şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Daha fazla hayvan ölümünü önlemek için çamur içindeki arazilere helikopterlerle yiyecek bırakılıyor.

Öte yandan Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinin yanı sıra Kuzey Bölgesi'nden bölgeye gönderilen yem sevkiyatı sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 06:01 Kaynak: AA

Sky News, Queensland, Avustralya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu

Konya'da Bir İş Adamı, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti Konya'da Dehşete Düşüren Olay! 7 Köpek, Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 06:51:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'daki Selde 300 Bin Sığır Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]