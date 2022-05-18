Avustralya yeni yaptırım listesine Rus gazetecileri ve memurları ekledi - Son Dakika
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Avustralya yeni yaptırım listesine Rus gazetecileri ve memurları ekledi

18.05.2022 19:35
Avustralya yeni yaptırım listesine Rus gazetecileri ve memurları ekledi

Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırım listesine Rus gazetecileri ve memurları eklediğini açıkladı.

Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırım listesine Rus gazetecileri ve memurları eklediğini açıkladı.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığından (DFAT) yapılan açıklamada, aralarında Rusya Segodnya Uluslararası Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Dmitry Kiselev'in de bulunduğu 4 Rus gazeteci ve memurun yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, Rusya Devlet Radyo ve Televizyon Kurumundan (VGTRK) savaş muhabiri Yevgeny Poddubny ve Avrupa Yayın Birliği üyesi Rusya televizyon kanalı Channel One'da yorumcu olan Mikhail Leontyev'e de yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yönelik yaptırım uygulayan Avustralya, Wagner askeri şirketi ve iki Belarus kuruluşunun da yeni yaptırım listesinde yerini aldığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Avustralya, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya yeni yaptırım listesine Rus gazetecileri ve memurları ekledi - Son Dakika


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