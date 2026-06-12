Avustralya'da Türkiye maçı öncesi sürpriz imza - Son Dakika
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Avustralya'da Türkiye maçı öncesi sürpriz imza

Avustralya\'da Türkiye maçı öncesi sürpriz imza
12.06.2026 17:58
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Dünya Kupası'nda pazar günü A Milli Takım ile karşılaşacak Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de A Milli Futbol Takımımız ile kozlarını paylaşacak olan Avustralya'da sürpriz bir imza atıldı. 

POPOVIC İLE YENİ İMZA

Avustralya Futbol Federasyonu, turnuva öncesi takımda istikrarı sağlamak adına teknik direktör Tony Popovic'in mukavelesini uzattı. Federasyon yetkilileri, deneyimli çalıştırıcının normal şartlarda 31 Temmuz'da tamamlanacak olan sözleşmesini 2027 yılına kadar yenileme kararı aldı.

AVUSTRALYA FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

51 yaşındaki başarılı teknik adam, bu hamleyle birlikte ülke futbolunda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 2006 yılında Almanya'da organize edilen Dünya Kupası'nda Avustralya formasıyla sahaya çıkan Popovic, bu kez kulübede takımın başında yer alacak. Böylece Popovic, Avustralya'yı Dünya Kupası organizasyonlarında hem futbolcu hem de teknik direktör olarak temsil eden ilk isim unvanını kazanacak.

HASRETE SON VERDİ

23 Eylül 2024 tarihinde "Kangurular"ın başına geçen Tony Popovic, milli takımı 2014 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine taşımayı başararak büyük bir takdir toplamıştı.

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Ülkemizdeki futbolseverlerin de yakından tanıdığı Avustralyalı çalıştırıcı, 2017-2018 futbol sezonunda Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başında yer almış ve kırmızı-mavili ekiple 11 karşılaşmaya çıkmıştı.

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Son Dakika Dünya Kupası Avustralya'da Türkiye maçı öncesi sürpriz imza - Son Dakika

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