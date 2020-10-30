Avusturya'da COVID-19 vak'aları ile ölümler hızla artıyor - Son Dakika

Avusturya'da son 24 saat içinde 4 bin 453 yeni korona virüs enfeksiyonu kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı artış kaydederek 29 oldu.

Avusturya'da artan korona virüs vak'aları hükümeti harekete geçirdi. Almanya ve Fransa'nın ardından Avusturya'da kapatmalar ve kısmi kapatmalar ve yeni önlemler gündeme geldi. Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Avusturya'daki hastane kapasiteleri ve korona salgınına ilişkin gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından da düzenledikleri basın toplantısıyla, Cumartesi günü alınan kararları basın toplantısıyla duyuracaklarını bildirdiler.

"AVUSTURYA'DA CUMARTESİ GÜNÜ SERT ÖNLEMLER GELİYOR"

Hükümet yarın yeni korona virüs tedbirlerini açıklayacak. Yeni tedbirler arasında kapatma, karantina ve yeni yasaklar dahil her kararın masada olduğu belirtiliyor.

"Avusturya'da Covid-19'da gelinen son durum"

Avusturya'da son 24 saat içinde 4 bin 453 yeni korona virüs enfeksiyonu kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı artış kaydederek 29 oldu. Avusturya'da Covit-19 vak'a sayısı 93 bin 949'a ulaştı. Son 24 saatte vak'a sayısı 4 bin 453, toplam ölümler bin 056, yoğun bakımda 248 ve iyileşenler 63 bin 366 kişi. Avusturya 9 milyon nüfusa sahip bir ülkenin korona virüsten şimdiye kadar kayıtlarda görülen 2 milyon 153 bin 66 kişi testten geçti.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)