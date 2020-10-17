Avusturya'da, Ermenistan protesto edildi - Son Dakika

Avusturya'da, Ermenistan protesto edildi

17.10.2020 20:29

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterilirken, bu ülkenin işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çıkması istendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterilirken, bu ülkenin işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çıkması istendi.

Başkentin önemli meydanlarından Kahramanlar Meydan'ında toplanan göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Ermenistan sivilleri bombalama", "Ermenistan saldırganlığına hayır", "Gence için dua et" yazılı pankartlar açtı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan göstericiler, uluslararası topluma, Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik saldırılarını durdurması ve Karabağ'da işgalin sona erdirilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği (AZERİ-DER) Başkanı Yardım Güneş, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması ve Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki

Güneş, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başta olmak üzere uluslararası toplum artık Ermenistan'ın bu saldırgan tutumunu görmeli ve bunu engellemek için harekete geçmeli. Artık bizim sabrımız tükendi. Karabağ bizim öz yurdumuz ve ata toprağımızdır." diye konuştu.

İşgal altındaki Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara da değinen Güneş, Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilene kadar mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.

Avusturya'da, Ermenistan protesto edildi
Avusturya'da, Ermenistan protesto edildi
Avusturya'da, Ermenistan protesto edildi
Avusturya'da, Ermenistan protesto edildi

Ermenistan, Azerbaycan, Avusturya, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da, Ermenistan protesto edildi - Son Dakika

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