Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

25.03.2022 19:46

Viyana'da çok sayıda çevreci, küresel ısınma, iklim değişikliği, karbon emisyonunun artışı ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Viyana'da çok sayıda çevreci, küresel ısınma, iklim değişikliği, karbon emisyonunun artışı ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan göstericiler, başkentin önemli caddelerini trafiğe kapatarak, "Geleceğimiz için sesimizi yükseltiyoruz", "Başka gezegen yok", "Barış ve iklim için fosil yakıtlara hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkentin önemli park alanlarından Prater'e kadar yürüyen çevreciler, yürüyüş sırasında yer yer oturma eylemi yaptı.

Burada kurulan platformda yapılan konuşmalarda, iklim değişikliği, salgın ve Rusya- Ukrayna savaşına karşı siyasetçilerin gerekli adımları atamadıkları için başarısız olunduğu vurgulandı.

Ukrayna'daki nükleer tesislerin tehlike altında olduğuna işaret eden konuşmacılar, olası bir nükleer facianın yaşanmaması için savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Fridays For Future inisiyatifinin "25 Mart Küresel İklim Protestosu" kapsamında Avusturya'da 10 farklı şehirde çevreci gösteriler düzenlendi.

Konuşmaların ardından gösteriye destek veren farklı müzik grupları konser verdi.

Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi
Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi
Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi
Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

YORUMLAR
500
Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement