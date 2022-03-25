Avusturya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika

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Viyana'da çok sayıda çevreci, küresel ısınma, iklim değişikliği, karbon emisyonunun artışı ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan göstericiler, başkentin önemli caddelerini trafiğe kapatarak, "Geleceğimiz için sesimizi yükseltiyoruz", "Başka gezegen yok", "Barış ve iklim için fosil yakıtlara hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkentin önemli park alanlarından Prater'e kadar yürüyen çevreciler, yürüyüş sırasında yer yer oturma eylemi yaptı.

Burada kurulan platformda yapılan konuşmalarda, iklim değişikliği, salgın ve Rusya- Ukrayna savaşına karşı siyasetçilerin gerekli adımları atamadıkları için başarısız olunduğu vurgulandı.

Ukrayna'daki nükleer tesislerin tehlike altında olduğuna işaret eden konuşmacılar, olası bir nükleer facianın yaşanmaması için savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Fridays For Future inisiyatifinin "25 Mart Küresel İklim Protestosu" kapsamında Avusturya'da 10 farklı şehirde çevreci gösteriler düzenlendi.

Konuşmaların ardından gösteriye destek veren farklı müzik grupları konser verdi.