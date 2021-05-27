Avusturya'da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik "fişlemeyi andıran çalışma" tepki çekti - Son Dakika

Avusturya'da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik "fişlemeyi andıran çalışma" tepki çekti

27.05.2021 21:58
Avusturya'da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik

Avusturya'da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan "Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi", ülkede Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumların detaylı bilgilerinin yer...

Avusturya'da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan "Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi", ülkede Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı bir tür "dijital harita"yı kamuoyuyla paylaştı.

Kamuoyunda "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" olarak bilinen merkez, "Islamlandkarte" adı verilen, Müslümanlara ait 600 cami ve derneğin detaylı bilgilerinin yer aldığı dijital platformda hazırlanmış bir haritayı düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Basın toplantısına Başbakan Sebastian Kurz'un partisinden Uyum Bakanı Susanne Raab, Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dokümantasyon Merkezi temsilcisi Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan ve akademisyen Elham Manea katıldı.

Müslümanlara ait kuruluşlara ait detaylı bilgiler

Dokümantasyon Merkezi tarafından Viyana Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Aslan'ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmada, harita üzerinde Müslümanlara ait cami, eğitim kurumu gibi çeşitli kuruluşlar işaretlenerek bu kurumların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi çeşitli bilgiler paylaşılıyor.

Ayrıca ülkede Müslüman Türklere ait 3 çatı derneğine yönelik yapılan araştırma da tanıtıldı.

Türklere ait camiler mercek altında

Uyum Bakanı Raab, burada yaptığı konuşmada, "siyasal İslam'ın" toplum için bir tehdit oluşturduğunu, yapılan çalışmalarla buna karşı daha etkili bir tutum sergileneceğini anlattı.

Prof. Dr. Khorchide, Avusturya'da 60'ın üzerinde cami derneğini bünyesinde barındıran Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), Milli Görüş ve Ülkücü Hareket'in görüşlerini yaydığı ileri sürülen çok sayıda cami ve derneğe yönelik yapılan çalışmaya değindi.

Khorchide, Milli Görüş'ün siyasal İslam'ın Türkiye versiyonu olduğunu ileri sürerek hareketin fikir babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın antisemitik söylemlere sahip olduğu iddiasında bulundu. Genelleme yapmak istemediğini Milli Görüş içinde farklı yaklaşımların da olabileceğini kaydeden Khorchide, iyi ya da kötü şeklinde hedef gösterici bir yaklaşım içinde olmadıklarını ülkedeki büyük cemaatlere yönelik bilimsel incelemede bulunduklarını savundu.

Khorchide, ATİB'in Türkiye ile doğrudan bağlantılı ve etkisi altında olduğunu ileri sürerek Ülkücü Hareketi bu ülkede Avusturya Türk Federasyonu ve Avusturya Nizam-ı Alem Federasyonunun temsil ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Aslan da cami ve derneklere ait bilgilerin yer aldığı haritanın Müslümanları potansiyel şüpheli olarak göstermek için yapılmadığını, hala tam anlamıyla tamamlanmayan çalışmanın derneklerdeki olumlu ve olumsuz yanları gösterdiğini, hangi derneğin entegrasyona ne kadar katkı sağladığına işaret edildiğini söyledi.

Aslan, yapılan çalışmaların "Avrupa İslamı" anlayışına ve eski kıtadaki Müslümanların geleceğine katkı sağlayacağını ileri sürdü.

Müslümanlardan "fişlemeyi andıran çalışmaya" tepki

Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, basına yaptığı açıklamada, kamuoyuyla paylaşılan "Islamlandkarte" adı verilen çalışmaya tepki göstererek bunu iktidarın ülkedeki Müslümanları, toplum ve demokratik hukuk düzeni için potansiyel tehlike olarak damgalamaya yönelik açık bir girişim olarak değerlendirdi. Vural, dokümantasyon merkezinin kurulum sürecinde, Müslüman toplumun siyasi etki altına alınması ve bilimin bu doğrultuda araçsallaştırılmasına dair kaygıların bugünkü çalışmayla teyit edildiğini söyledi.

Söz konusu haritanın, 2012'de gündeme getirilen eski bir çalışma olduğunu, burada yer alan bilgilere yönelik düzeltme taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Vural, yapılan çalışmanın Müslümanlara yönelik artan ırkçılığı körüklediğini, Müslümanları ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi.

Avusturya Müslüman Gençler (MJÖ) sivil toplum kuruluşu Başkanı Adis Şerifoviç de söz konusu çalışmanın, Müslümanları potansiyel şüpheli ve hedef olarak gösterdiğini kaydetti. Şerifoviç, şahısların kişisel bilgilerinin yer aldığı bu çalışmayla dokümantasyon merkezinin neyi amaçladığını anlayamadığını, bu yaklaşımın toplumu ayrıştırma ve diyaloğu zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) siyasetçi Muhammed Yüksek, Twitter'den "Yarın bir cami yakılır ya da saldırıya maruz kalırsa, bunun sorumluları hükümet içinde." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya'da ciddi tartışmalara neden olan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, başta Müslümanlar olmak üzere farklı kesimlerin tepkisine yol açmıştı.

Yeşiller Partisi, Avusturya, Koalisyon, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı Galatasaray'da altıncı başkan adayı Yiğit Şardan oldu! Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer alıyor Galatasaray'da altıncı başkan adayı Yiğit Şardan oldu! Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer alıyor Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı         
22:20
Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti         
22:02
Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı         
21:26
G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı         
21:09
Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu         
20:53
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor         
18:06
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 22:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik "fişlemeyi andıran çalışma" tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement