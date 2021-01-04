Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim - Son Dakika

Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim

04.01.2021 08:11
Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim, System.String[]

Fransa ile birlikte Avrupa'daki islam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye başladı. 27 AB ülkesine fişlemeyi uygulama konusunda çağrıda bulunan Avusturya'da Avrupa İşleri Bakanı Edtstadler, "Güvenlik kuruluşları ne zaman, hangi camide vaaz verdiklerini bilmek zorunda" dedi.

Avusturya'da aşırı sağ eğilimli Başbakan Sebastian Kurz'un iktidarı İslam karşıtı ve Müslümanları hedef alan politikalarını tüm Avrupa sathına yaymaya yönelik adımlar atmaya başladı. Kasım ayında ülkenin başkenti Viyana'da terör eylemini bahane eden Kurz yönetimi, geçen ay ülkede Müslümanları ve İslami kurumları hedef alan "Siyasal İslamı" yasadışı ilan eden bir yasa tasarısını, tepkilerin ardından revize ederek "dini saikli aşırılık" ifadesini getirmişti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE SKANDAL ÇAĞRI: İMAMLARI KAYIT ALTINA ALIN

Yeni Şafak'ın haberine göre, yasa tasarısıyla camilerin kapatılması için yasal zemin oluşturulması hedefleniyor. Yine yasayla birlikte İslami kurumlarından yurt dışından yardım almasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Fransa ile birlikte Avrupa'daki İslam karşıtı siyasetin başını çeken Avusturya hükümeti geçen Cuma günü yürürlüğe giren imamları kayıt altına alma (fişleme) politikasının tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanmasına yönelik skandal bir çağrıda bulundu. Çağrı, Avusturya'nın Avrupa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler'den geldi.

27 ÜLKEDE UYGULANSIN

Alman Die Welt gazetesinde cumartesi günü yayınlanan demecinde Avusturyalı Bakan Edtstadler, "Birçok imam, AB ülkelerinde hareket ediyor, bu yüzden güvenlik kuruluşları herhangi bir zamanda hangi camide vaaz verdiklerini bilmek zorunda" skandal ifadeleriyle imamların Avrupa çapında fişlenmesini teklif etti. Başbakan Kurz'un lideri olduğu Avusturya Halk Partisi'nin bir üyesi olan Edtstadler, camilere dış ülkelerden yardım sağlanmasına yönelik yasağın da AB üyesi 27 ülkede uygulanması talebinde de bulundu.

FRANSA'NIN İSLAM'I HEDEF ALAN SİYASETİNE PARALEL ADIMLAR ATIYORLAR

Aşırı sağcı Avusturyalı Bakan, AB fonlarının da "İslamcı ya da anti-semit gruplara ya da yapılara gitmeyecek şekilde sıkı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini" de sözleri arasında yer verdi. Avusturya'nın son dönemde Fransa'nın İslam'ı hedef alan siyasetine paralel adımlar attığı ve ülkedeki Müslümanlar üzerinde baskıyı artırdığı görülüyor. Fransa'da Emmanuel Macron yönetimi geçen yıl yürürlüğe soktuğu "Ayrılıkçılık karşıtı" adlı yasa ile camilerin ve İslami kuruluşların kapatılmasını da içeren sert önlemleri devreye almıştı.

Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim

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Son Dakika Dünya Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim - Son Dakika Dünya


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