Avusturya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki "savaşın uzun süreceğini" söyledi - Son Dakika
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Avusturya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki "savaşın uzun süreceğini" söyledi

25.09.2022 02:30
Avusturya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki "savaşın uzun süreceğini" söyledi

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarının Ukrayna'daki savaşın derinleşmesini sağlayacağını bu nedenle "savaşın uzun süreceğini" söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarının Ukrayna'daki savaşın derinleşmesini sağlayacağını bu nedenle "savaşın uzun süreceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinden bulunan Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Putin'in "askeri kısmı seferberlik" ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Schallenberg, her iki tarafında görüşmelere yakın olmadığını belirterek, "(Ukrayna'daki) savaş uzun sürecek." dedi.

Putin'den psikolojik baskı

Putin'in konuşmasını bilinçli olarak BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği vakitte yaptığını belirten Schallenberg, böylelikle Rus liderin daha fazla psikolojik baskı oluşturmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Schallenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu ilhak etme girişiminin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun uluslararası toplun tarafından kolayca kabul edilebilecek bir durum olmadığını savundu.

Tarafların çözüm için bir şekilde müzakere masasına dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Schallenberg, savaş meydanında hiçbir çözümün bulunamayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin,21 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmı seferberlik için gerekli olan kararnameyi imzaladığını açıklamış ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda mevcut tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Avusturya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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