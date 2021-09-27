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Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da yerel seçimleri Komünist Parti kazandı - Son Dakika

Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da yerel seçimleri Komünist Parti kazandı

27.09.2021 18:01
Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da yerel seçimleri Komünist Parti kazandı, System.String[]

Avusturya'nın Steiermark eyaletinin başkenti ve ülkenin ikinci büyük şehri Graz'da yapılan yerel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla Komünist Parti (KPÖ) kazandı.

Avusturya'nın Steiermark eyaletinin başkenti ve ülkenin ikinci büyük şehri Graz'da yapılan yerel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla Komünist Parti (KPÖ) kazandı.

Yaklaşık 225 bin seçmenin bulunduğu Graz'da dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Komünist Parti, ülke tarihinde ilk defa oy oranın artırarak seçimi birinci sırada tamamladı.

Kurz'un partisine büyük darbe

KPÖ, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) bu kentteki 18 yıllık iktidarına son verdi.

Graz'da 2017'de yapılan seçime kıyasla oy oranını yüzde 8,6 oranında artıran Komünist Parti, yüzde 28,9 ile birinci parti olurken, ÖVP yüzde 12'lik oy kaybıyla yarışı yüzde 25,7 ile ikinci sırada tamamladı.

ÖVP'nin yanı sıra aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de yüzde 5 oranında oy kaybına uğradı.

Seçimde Kurz'un partisinin ciddi oranda oy kaybı dikkati çekerken, ÖVP'den Belediye Başkanı Siegfried Nagl da siyaseti bırakacağını açıkladı.

KPÖ'nün adayı Elke Kahr, seçim sonrası yaptığı açıklamada, maaşının yarısını ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağını söyledi.

Komünist Parti'nin Graz'daki başarısı dünya kamuoyunun dikkatini bu ülkeye çekti. Avrupa'da KPÖ'nün bu ölçekte bir seçimi kazanması uluslararası basının bu kente olan ilgisini artırdı.

Seçimin resmi sonuçları, mektup oylarının bugün sayılmasının ardından açıklanacak.

Aşı karşıtlarının oy başarısı

Bu arada ülkenin Almanya sınırında yer alan Aşağı Avusturya eyaletinde yapılan yerel seçimler de ise kamuoyunda "aşı karşıtı" parti olarak bilinen ve ilk defa seçime giren, Avusturya, İnsan, Temel Haklar, Özgürlük (MFG) isimli fraksiyon yüzde 6,3 oy oranıyla eyalet meclisine girmeyi başardı.

Uzmanlar, aşı karşıtlığı dışında herhangi bir siyasi söylemi bulunmayan ve kurumsal bir yapıya sahip olmayan oluşumun bu düzeyde oy oranına ulaşmasını, halkın belirli bir kesiminin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemlerine gösterdiği tepki olarak yorumladı.

Togo Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Komünist Parti, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da yerel seçimleri Komünist Parti kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da yerel seçimleri Komünist Parti kazandı - Son Dakika
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