Avusturya ve İtalya'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı - Son Dakika

Avusturya ve İtalya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları yapıldı.

Avusturya'da Viyana Tıp Üniversitesinde önceden belirlenen 5 kişiye ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

İlk aşılamaların ardından ülkeye dün ulaşan 10 bin doz Pfizer-BioNTech aşıları ülke genelinde vurulmaya başlanacak.

Başbakan Sebastian Kurz ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, aşı yaptıran 5 kişiyle görüştükten sonra düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir gün"

Kurz, bir yıldır dünyanın salgın hastalıkla ciddi bir mücadele verdiğini belirterek 27 Aralık'ın tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Aşının virüsle mücadelede önemli bir oyun değiştirici olduğunu vurgulayan Kurz, "Bu, salgına karşı zaferin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Kurz, aşı programının üç kademeli yürütüleceğini, gelecek haftadan itibaren özellikle sağlık çalışanları ve risk grubu olarak görülen kişilere aşı yapılacağını, daha sonra da aşının ülke genelinde uygulanacağını kaydetti.

İtalya

27 Aralık'ın "Avrupa Aşı Günü" olarak belirlenmesinin ardından İtalya da ilk Kovid-19 aşılarının yapıldığı ülkelerden oldu.

İtalya'ya dün ulaşan Pfizer-BioNTech aşısı, bu sabah ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar merkezi olan başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulandı.

Kovid-19 aşısı ilk olarak hastane profesörlerinden Maria Rosaria Capobianchi, hemşire Claudia Alivernini, hekim Alessandra D'Abramo, hekim Alessandra Vergori ve sağlık çalışanı Omar Altobelli'ye yapıldı.

Farklı firmalardan toplamda 202,5 milyon doz aşı sipariş eden İtalya, ilk seferde 9 bin 750 doz temin etti.

İtalya, belirlediği program çerçevesinde ilk aşamada sağlık çalışanlarını, ardından yaşlıları, daha sonra da gençleri aşılamayı hedefliyor.