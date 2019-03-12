Son Dakika Haberleri: Axios: Amazon Fiyat Paritesi Mekanizmasını Kaldırıyor

Axios: Amazon Fiyat Paritesi Mekanizmasını Kaldırıyor

2 saat önce

– ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, üçüncü tarafların ABD'deki diğer piyasalarda daha ucuza ürün satmalarını engelleyen fiyat paritesi mekanizmasını kaldırmayı planlıyor.

Axios: Amazon Fiyat Paritesi Mekanizmasını Kaldırıyor, System.String[]
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, üçüncü tarafların ABD'deki diğer piyasalarda daha ucuza ürün satmalarını engelleyen fiyat paritesi mekanizmasını kaldırmayı planlıyor.

Axios'da yer alan ve "konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara" dayandırılan habere göre, Amazon'la rekabet halindeki satıcıların aynı indirimlerle satış yapmasını engelleyen mekanizmanın kaldırılma sebebi hakkında Amazon'dan bir açıklama yapılmadı. Söz konusu karar, Amazon'a yöneltilen tekelcilik karşıtı incelemelerin ışığında öne sürülürken, ABD Demokratik Parti Senatörü Richard Blumenthal Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'na Amazon'un hizmet kullanım koşullarında yer alan rekabeti engelleyici hükümlerin incelenmesi için çağrı yapmıştı. Blumenthal, söz konusu haberin duyurulmasının ardından Amazon'un bu adımını takdir etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Güncel
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