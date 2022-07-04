Tekirova Mahallesi Ulupınar mevkiinde L.D. isimli yabancı uyruklu şahsın Likya yolunda ayağını burkması ve yönünü kaybetmesi sonucu mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri bölgeye çıkış yaptı. Ekipler, mahsur kalan şahsın olduğu bölgeye 4 kilometre yürüyüş yaparak ulaştı. Şahıs, yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından olay yerinden asayiş ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Tekirova, Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayağı burkulunca ormanda mahsur kalan turistin imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

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