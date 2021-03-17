Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı - Son Dakika

Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı

17.03.2021 23:09

Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı Gaziantep'te pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı Bin 200 ayakkabı üreticisiyle Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ihracat yapan Gaziantepli ayakkabı üreticileri, pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekorunu kırdı.

Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı

Gaziantep'te pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı

GAZİANTEP - Bin 200 ayakkabı üreticisiyle Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ihracat yapan Gaziantepli ayakkabı üreticileri, pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekorunu kırdı.

İstanbul'un ardından Türkiye'nin en çok ayakkabı üretiminin yapıldığı Gaziantep'te pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı. 136 milyon dolarlık ihracatla son 20 yılının en yüksek ihracatının yapıldığını belirten Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep'in dünya arenasında yer alması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Ayakkabı sektöründe dünya genelinde düşüş yaşanırken Gaziantep ihracatını arttırdı

Pandemi döneminde dünya genelindeki ayakkabı sektöründe yüzde 40'lık bir düşüş olmasına rağmen Gaziantep'in ihracatını arttırarak devam ettirdiğini söyleyen Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, " Gaziantep ayakkabı sektöründe İstanbul'dan sonra en büyük 2'nci üretici ili. 2019 yılında Gaziantep'te 172 milyon çift ayakkabı ve terlik üretildi. 2020 yılındaki ayakkabı imalat rakamlarını pandemiden dolayı tam olarak sağlıklı bir şekilde alamadık. Kısa sürede kaç çift ürettiğimizi de açıklayacağız. Pandemiden kaynaklı iç piyasada yaşanan daralma bizi ihracata sevk etti. Dünya genelinde ayakkabı sektöründe yüzde 40'lık bir küçülme var ama Gaziantep terlik sektöründeki gücüyle Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarında gelen siparişlerle terlikte bir ihracat grafiği yakaladık. Bunun dışında hem fiyat olarak hem bu pazarlara yakınlık olarak Çin'in hakim olduğu terlik sektöründeki Avrupa pazarından ihracat anlamında bir pay almış olduk" dedi.

"2020 yılında 136 milyon dolarla son 20 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştık"

"Gaziantep olarak 2020 yılı 136 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu bizim için bu şartlarda son 20 yılın en yüksek rakamıydı ve gurur kaynağıydı. Çok mutlu olduk çünkü Gaziantep üreten, rekabetçi, genç, çalışkan ve ihracat gücü olan bir şehir. Gaziantep ayakkabıcısıyla bu işe gönül vermiş kalifiye elemanlarıyla bu ihracatı başardı. Biz çalışmalarımıza ve üretimimize devam edeceğiz. Biz dünya arenasında Gaziantep'in ayakkabı markalarıyla yer almasını ümit ediyor ve kendimize bunu hedef olarak belirledik" diye konuştu.

Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı
Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı
Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı
Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı

Gaziantep, İstanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı - Son Dakika Ekonomi


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