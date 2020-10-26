Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler - Son Dakika

Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

26.10.2020 16:00
Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler, System.String[]

Malatya'nın Arguvan ilçesinde avlanmaya çıkan avcılar, ayakları telle bağlanarak, ölüme terk edilen bir eşek bulduArguvan İlçesi Çataklı Mahallesinde avlanmaya çıkan avcılar, avlandıkları sırada bir eşeğin acı içerisinde inlemelerini duydular.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde avlanmaya çıkan avcılar, ayakları telle bağlanarak, ölüme terk edilen bir eşek buldu

Arguvan İlçesi Çataklı Mahallesinde avlanmaya çıkan avcılar, avlandıkları sırada bir eşeğin acı içerisinde inlemelerini duydular. Eşeğin yanına gelen avcılar, eşeğin ayaklarının telle bağlandığını gördüler. Olay üzerine avcılar ölüme terk edilen eşeğin ayaklarındaki teli çıkartarak durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler eşeği tedavi edilmesi için hayvan barınağına götürdüler.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA

Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

Jandarma, Arguvan, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Nefes kesen operasyon! Sınır dışı edilen suç örgütü lideri lüks otelde yakayı ele verdi Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor
Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu         
15:52
Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim         
15:26
Bahar Candan, Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu         
15:19
Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:29
Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu         
14:15
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı         
14:08
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti         
13:43
Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak         
13:23
Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar         
12:53
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: 75 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: 75 ölü, 60 yaralı         
12:41
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 16:10:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei