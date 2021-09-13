Ayancık kayıplarını arıyor - Son Dakika

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde 10 kişinin cesedine ulaşılan sel felaketinde kayıp 6 kişi için aramalar devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve gemiler de aramalara destek veriyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos günü yaşanan sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Felaket sonrası günlerde denizden kıyıya vuran 10 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp 6 kişi içinse aramalar devam ediyor.

Selde hayatını kaybedenlerden Dilber Özdemir (63), Remziye Demirkol (65), Gülcan Demirkol (39), Medine Demirkol (10), İlknur Demirbaş (44), Gülbahar Demirbaş (2), Arif Karadeniz (69), Güllüzar Karadeniz (71), Mehmet Demircan (68), Şadiye Demircan (68) bulunarak toprağa verildi.

Aramalar ise Şükrü Özdemir (66), Muhammet Demirkol (26), Melike Demirkol (6), Hayrettin Demirbaş (21), Alperen Demirbaş (7) ve Faruk Adak (25) için devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de denizdeki aramalara katılıyor. Helikopter ve gemilerle sel kayıplarının bulunması için çalışılıyor.

Babaçay Köyü Muhtarı Şevki Kaya, "Selde kayıplardan 15'i bizim köyümüzdendi. Şu ana kadar bunların 10'u bulundu. Köyümüzden kayıp 5 kişi var, bir de kayıp 1 işçi var. Bir an önce bulunmalarını bekliyoruz. Devletimiz sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Devlet-millet el ele toparlanmaya çalışıyoruz" dedi. - SİNOP