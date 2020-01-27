Ayaş'taki Kumludoruk Tepesi yamaç paraşütçülerinin tercihi oluyor - Son Dakika
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Ayaş'taki Kumludoruk Tepesi yamaç paraşütçülerinin tercihi oluyor

7 saat önce

Ayaş ilçesi, Kumludoruk yamaç paraşütçülerinin adeta eğitim pisti haline geldi.

Ayaş'taki Kumludoruk Tepesi yamaç paraşütçülerinin tercihi oluyor, System.String[]

Ayaş ilçesi, Kumludoruk yamaç paraşütçülerinin adeta eğitim pisti haline geldi.

THK Başkent Sportif Havacılık Kulübü tarafından 2009'da keşfedilen Kumludoruk Tepesi, yamaç paraşütçüleriyle dolup taşıyor. Ankara Blueskey Havacılık Kulübü üyeleri ve Uçuş kulübü Gazi Üniversitesi Havacılık topluluğu üyeleri bu gün Ayaş ilçesine gelerek uçuş yaptı.

Hocaları ve eğitmenleri tarafından belirli gün ve sürelerde eğitim verilen kursiyerler, uçuşlara başlayabiliyor.

Kulüp eğitimlerinden Mustafa Erdoğan, Ankara'dan gelerek Yamak paraşütü uçuşunda bulunduklarını söyledi.

Kendileri gibi diğer kulüplerde hafta sonu hemen hemen hepsi burada bu gün 3 kulüp uçuş yaptıklarını belirten Ankara Blueskey Havacılık Kulübü eğitmeni Erdoğan, "Görüldüğü hava kış olmasına rağmen 3 değişik kulüp yeleri gelerek uçuş yapıyor. Görüldüğü gibi çok araç var ve yazın tepe yetmiyor. Buradaki uçuşlarımız bir şenlik havasında geçiyor. Hafta sonunu burada uçuşla değerlendiriyoruz" dedi.

Yamaç paraşütü kulübü üyesi Ali Doğanay da Ayaş Kumludoruk'a uçmaya gelenlerden birisi olarak ailecek uçtuklarını söyledi.

Hafta sonunu iyi değerlendirdiklerini belirten Doğanay, "Uçmanın çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Ankara'dan gelerek uçuş yapıyoruz. Burası Ankara'ya çok yakın bir yer. Ben ailecek uçuyorum ve uçamayıda herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Ankara, Ayaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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