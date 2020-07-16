Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıkları koordinasyon toplantısında değerlendirildi - Son Dakika

Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıkları koordinasyon toplantısında değerlendirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek için ikinci koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek için ikinci koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıda, 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ndeki hazırlıklar ve çalışmalar ele alınırken, pandemi sürecine uygun olarak alınması gereken önlemler konuşuldu.

Valilik binasında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hazırlıklar ile ilgili sunum yaptı.

Vali Yerlikaya, ilk koordinasyon toplantısını 14 Temmuz Salı günü gerçekleştirmişti.

İstanbul Valisi, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıkları koordinasyon toplantısında değerlendirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıkları koordinasyon toplantısında değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]